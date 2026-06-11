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Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hava destekli müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin hava destekli müdahalesiyle söndürüldü.

Tavşanlı ilçesine bağlı Akçaköy yakınlarındaki Tepe mevkisindeki ormanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arazinin oldukça sarp ve engebeli olması nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlanabildiği bölgeye, alevlerin büyümesini önlemek amacıyla 4 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekiplerin yanı sıra köy halkının da erken müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarında 4 arazöz, 1 helikopter, 20 orman işçisi ve 15 köylü yer aldı.

Akçaköy Muhtarı Şaban Kumru, hızlı müdahale sayesinde orman yangınının büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Yıldırım düşmesi sonucu köyümüz yakınında çıkan orman yangını, orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ve bir helikopter ile de su dökülmesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVolkan Kalkan:

saçma sapan bi haber bu da yıldırım düşmüş yangın çıkmış ne bekliyoduk zaten doğa olayları böyle işte ama niye bu kadar geç duyurdular haberi

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Haber YorumlarıAhmet Bezan:

iyi ki hızlı müdahale olmuş yoksa çok kötü olurdu bizim nesil bu konularda daha bilinçli artık çevre için endişeleniyoruz

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Haber YorumlarıSelma Yilmaz:

yine yangın yine aynı hikaye artık ne kadar daha böyle devam edecek bunu kimse bilmiyor hep aynı şeyler oluyo

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