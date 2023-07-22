Tavşanlı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücü B.D. ve araçta bulunan H.A. ile H.D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı İlçesi Harmancık Karayolu 22. kilometre, Nusretler köyü yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine gitmekte olan B.D. yönetimindeki plakası alınamayan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Aracın motor kısmından çıkan yangın itfaiye'nin müdahalesi ile söndürüldü. Kazada, sürücü B.D. ve araçta bulunan H.A. ile H.D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA