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Takla atıp ters dönerek alev alan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Takla atıp ters dönerek alev alan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, trafik levhası ve beton menfeze çarparak takla attı. Araç alev alırken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, trafik levhası ve yol kenarındaki beton menfeze çarparak takla attı. Alev alan otomobildeki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı - Harmancık kara yolunda meydana geldi. A.C. yönetimindeki 42 AGU 970 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki trafik levhası ve beton menfeze çarpan otomobil savrularak takla attı. Alev alan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü A.C.'nin yanı sıra Ü.C., Ş.C., Z.C. ve Z.C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobildeki yangın ise Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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