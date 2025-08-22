Tatvan Devlet Hastanesi'ne Yeni Optik Koherens Tomografi Cihazı Kazandırıldı

Tatvan Devlet Hastanesine kurulan Optik Koherens Tomografi (OCT) cihazı hastaların hizmetine sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni alınan cihazın retina ve optik sinir hastalıklarının tanı ve takibinde ileri düzey görüntüleme imkanı sunduğu belirtildi.

Glokom, diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı ve retina yırtıkları gibi göz hastalıklarının erken teşhisinde önemli rol oynayan cihazdan günlük ortalama 50 hastanın faydalanacağı bildirilen açıklamada, hastaların ileri tetkikler için il dışına gitmek zorunda kalmayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçüncü, "Vatandaşımız artık ileri tetkikler için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak. Modern tıbbın imkanlarını halkımızla buluşturmaktan mutluyuz." dedi.

Göçüncü, cihazın hastaneye kazandırılmasındaki katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş'a teşekkür etti.