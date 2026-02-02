Haberler

Tatvan'da uyku laboratuvarı hizmete alındı

Tatvan'da uyku laboratuvarı hizmete alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tatvan Devlet Hastanesi, uyku apnesi ve diğer uyku bozukluklarının teşhis ve tedavisi için yeni bir uyku laboratuvarı hizmete soktu. Nöroloji Uzmanı Dr. Çağla Tomris, laboratuvarın multidisipliner bir yaklaşımla hastalıkların ele alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Tatvan Devlet Hastanesinde uyku laboratuvarı açıldı.

Hastane bünyesinde hizmet veren laboratuvarda, uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu ve uyku bozuklukları şikayeti olan hastaların tanı ve tedavisi yapılıyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Çağla Tomris, uyku hastalıklarının multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Uyku laboratuvarının uyku sırasında solunum, kalp atışı, hareket ve beyin aktivitesi gibi fizyolojik süreçlerin eş zamanlı olarak izlendiği bir olduğunu anlatan Tomris, şu bilgileri verdi:

"Uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu ve benzeri hastalıkların tanı ve tedavisini yapıyoruz. Amacımız, uyku kalitesini objektif verilerle değerlendirmek ve tedavisini planlamaktır. Uyku apnesi olan, horlaması bulunan ve uykuda sorun yaşayan hastalar buraya başvuruda bulunabilirler. Hastalarımızı burada en az iki saatlik takibe alıyoruz. Uyku apnesi başta olmak üzere bir çok uyku bozukluğu, kalp ve damar hastalıkları ile nörolojik sorunlarla yakından ilişkilidir. Laboratuvarımızda gerçekleştirilecek polisomnografi (uyku testi) tetkikleriyle hastalarımızın uyku süreçleri ayrıntılı biçimde değerlendirilecek ve elde edilen bulgular doğrultusunda kişiye özel tedavi planlaması yapılacaktır."

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
50 binin üzerinde insanımızı yitirdiğimiz felaketten 3 yıl sonra ortaya çıkan görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti

19 yaşında İspanyol devinin tarihine geçti
Fenerbahçe'de Kante transferi durdu! Hem de Cristiano Ronaldo yüzünden

Fenerbahçe'de bitti denen transfer durdu! Hem de Ronaldo yüzünden