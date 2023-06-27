Bayram tatili için İzmir'den Malatya'ya giden bir aracın kaza yapması sonucunda anne ve genç oğlu hayatını kaybetti. Kazada sürücü S.Y., yolcu konumundaki İ.Y. yaralanırken yine yolcu konumundaki Gülşen Aydın ve oğlu Vahap Baki Aydın hayatını kaybetti.

Tatile çıkan anne ve oğlu takla atan araçta can verdi

UŞAK - Bayram tatili için İzmir'den Malatya'ya giden bir aracın kaza yapması sonucunda anne ve genç oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak mevkiinde meydana geldi. İddialara göre S.Y. kontrolündeki 35 DA 2743 plakalı araçla Ankara istikametine seyir halindeyken aracın kontrolü henüz bilinmeyen sebepten kayboldu. Kontrolü kaybolan araç önce orta refüje çarptı sonrasında da takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar sonrasında kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.Y., yolcu konumundaki İ.Y. yaralanırken yine yolcu konumundaki Gülşen Aydın ve oğlu Vahap Baki Aydın hayatını kaybetti. Kaza yapan aracın Malatya'ya bayram tatili için gittiği öğrenilirken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.