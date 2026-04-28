Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, "Nasreddin Hoca" eserini seslendirdi

Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, 'Nasreddin Hoca' eserini seslendirdi
40. Uluslararası Ankara Müzik Festivalinin konuğu olan Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, Ferit Tüzün'ün "Nasreddin Hoca" eserini sanatseverlere sundu.

40. Uluslararası Ankara Müzik Festivalinin konuğu olan Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, Ferit Tüzün'ün "Nasreddin Hoca" eserini sanatseverlere sundu.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde sona yaklaşıldı.

Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserin ilk yarısında Ferit Tüzün'ün "Nasreddin Hoca" eserini seslendirdi.

Eserin ardından, ödüllü 18 yaşındaki genç piyanist Can Saraç, 20. yüzyılın önde gelen bestecilerinden Bela Bartok'un 3. No'lu Piyano Konçertosu'nu orkestra eşliğinde çaldı.

Konserin ikinci yarısında ise Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 2. Senfonisi'ni sanatseverlere sundu.

Konsere, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, piyanist Gülsin Onay, Gökhan Aybulus ve müzikseverler katıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Yangın saatlerdir sürüyor
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi

Günlerce devam eden kriz, bu görüntüyle son buldu
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Bilardo masasında taciz intikamı! Karısına dokunan adamı tek yumrukla nakavt etti!

Karısının mahrem yerine dokunan adamı tek yumrukla nakavt etti!
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı

Kapı açıldı, gerçek ortaya çıktı! Apartmanı illallah ettiren komşu
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında