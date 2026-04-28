Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, "Nasreddin Hoca" eserini seslendirdi
40. Uluslararası Ankara Müzik Festivalinin konuğu olan Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, Ferit Tüzün'ün "Nasreddin Hoca" eserini sanatseverlere sundu.
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde sona yaklaşıldı.
Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserin ilk yarısında Ferit Tüzün'ün "Nasreddin Hoca" eserini seslendirdi.
Eserin ardından, ödüllü 18 yaşındaki genç piyanist Can Saraç, 20. yüzyılın önde gelen bestecilerinden Bela Bartok'un 3. No'lu Piyano Konçertosu'nu orkestra eşliğinde çaldı.
Konserin ikinci yarısında ise Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 2. Senfonisi'ni sanatseverlere sundu.
Konsere, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, piyanist Gülsin Onay, Gökhan Aybulus ve müzikseverler katıldı.