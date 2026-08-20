Tataristan'da İHA Saldırısı: Sanayi Tesisleri Hedef Alındı
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda bölgedeki sanayi tesislerinin hedef alındığını bildirdi.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda bölgedeki sanayi tesislerinin hedef alındığını bildirdi.
Tataristan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Liliya Galimova, yaptığı yazılı açıklamada, Tataristan'ın sabah yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.
Saldırıda Zakamye bölgesindeki sanayi tesislerinin hedef alındığını ve çalışma sürecinde aksamalar yaşandığını kaydeden Galimova, "Evler hasar gördü. Yaralılar var. Onlara tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA