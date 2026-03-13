Kaymakam Kartal iftarda muhtarlarla buluştu

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, mahalle ve köy muhtarları ile düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Kartal, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak muhtarların önemli rolünü ifade etti.

Belediye tesislerinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Kartal, ramazan ayının birlik beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmektedir. Muhtarlar, vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Muhtarlar mahalle ve köylerde vatandaşların talep ve sorunlarının çözümünde önemli bir sorumluluk üstlenmekte olup kamu kurumlarıyla iş birliği içinde ilçeye ve köylerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerdir." dedi.

Programa İl Genel Meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı

1 dakika bile oynatmadığı yıldız ismi silip attı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu

Kadınlara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu