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Taşova'da Öğrencilere Akademi Belediye Kartı Desteği

Taşova'da Öğrencilere Akademi Belediye Kartı Desteği
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Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, eğitime katkı sağlamak amacıyla Akademi Belediye Kartlarının dağıtımına devam ettiklerini ve 200 öğrencinin bu kartlardan faydalanacağını açıkladı.

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, eğitime destek olmak için Akademi Belediye Kartlarının dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Özalp, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Taşova'da bütün öğrencilerin sınavlarda başarılı olmalarını istediklerini anlatan Özalp, "Belediyemiz tarafından başlatılan Akademi Belediye Eğitim Kartlarımızın dağıtımı, ilçe merkezimizde ve bölge köylerimizdeki okullarda devam ediyor. 8 ve 12. sınıfta sınava hazırlık aşamasında olan yaklaşık 200 öğrencimize bu kartları ulaştıracağız. Öğrencilerimiz, lise ve üniversite geçiş süreçlerinde Akademi Belediye Kartlarımız sayesinde videolu eğitimlerden ve deneme sınavlarından faydalanabilecek." dedi.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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