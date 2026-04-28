Taşova'da hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen törenle 30 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Cami'de gerçekleştirilen uğurlama programına hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından hacı adayları yolcu edildi.

Hacı adaylarına kutsal topraklarda uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak hayırlı yolculuklar dileyen Taşova İlçe Müftüsü Faruk Ana, "Sizlerin bu güzel yolculuğu, gidemeyen kardeşlerimize umut olacak ve kendilerinin de hacı olması için sabırla bekleyecekler. Bizler de onlar için dua ediyoruz. Bu yolculuk sadece bedenle değil, kalple yapılan bir yolculuktur. Hac, sabır, teslimiyet ve kulluk imtihanıdır. Sizler kutsal topraklara giderek haccınızı yapacaksınız, asıl görev ondan sonra başlıyor." dedi.