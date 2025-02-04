Taşova'da Engelli Vatandaşlara Su Ücretinde %50 İndirim

Taşova Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, engellli vatandaşların şebeke suyunu yüzde 50 indirimli kullanacağı bildirildi.

Belediye Meclisinin son toplantısında yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların şebeke suyunu yüzde 50 indirimli kullanması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Ömer Özalp, engelli vatandaşlara bir nebze olsun destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

İndirimin tüm engelli vatandaşlar ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Özalp,

"Engelli raporu yüzde 40 ve üzeri olanların veya ikametgahı aynı adreste olup vasi belgesini ibraz eden yakınlarının su ücretini yüzde 50 indirimli kullanması kararı alınmıştır" dedi.

Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın ise "Yapılan bu indirimle engellilerimiz ve ailelerimiz bu konuda kısmen de olsa rahatlamış olacaklar. Yapılan bu indirim kararından dolayı Belediye Başkanı Ömer Özalp ve meclis üyelerine, derneğimiz ve engelli arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.???????