Taşova'da 4-6 Yaş Kuran Kursu Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Taşova'da 4-6 Yaş Kuran Kursu Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Taşova İlçe Müftülüğü, 2024-2025 yılı 4-6 yaş Kuran Kursu yıl sonu mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve veliler katıldı. Müftü Ferhat Koçak, eğitimin önemini vurguladı.

Taşova İlçe Müftülüğü tarafından 2024-2025 yılı 4-6 Kuran Kursu Yıl Sonu Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Müftülük bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Taşova ilçe Müftüsü Ferhat Koçak,

"Diyanet İşleri Başkanlığımız 2013 yılından itibaren 4-6 yaş grubu faaliyetleri tüm ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de devam etmektedir. Bizler kuran kurslarımızda hem Kuran-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi hem de tüm anaokullarında verilen eğitimler verilmektedir. Bizler çocuklarımıza öncelikle sevgi temelli, merhamet temelli, milli ve manevi değerlerine bağlı gençliğin yetişmesini önceliyoruz" dedi.

Program öğrencilerin gösterileri ve belge dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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