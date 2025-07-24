Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, 24 Temmuz Gazeteciler Günü vesilesiyle ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Özalp, ilçenin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ve gazetecilerin önemli rolüne değindi.
Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.
Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını kutlayan Özalp, basın mensuplarının 7 gün 24 saat her daim halkın doğru ve zamanında bilgi alması için çalıştığını söyledi.
İlçede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Özalp, "İlçemizin tüm sorunlarını daha fazla gayret göstererek çözmeye çalışıyoruz, danışarak ve bilgi alışverişinde bulunarak ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel