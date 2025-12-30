Taşova Belediyesinden soğuk nedeniyle su sayacı arızalarına karşı uyarı

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, vatandaşları aşırı soğuk nedeniyle yaşanan su sayacı arızalarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

Özalp, gazetecilere, soğukların etkili olduğu bölgede dona karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

Don gerçekleştiği zaman sayaçlara kesinlikle sıcak su ve ateş tutulması gerektiğini belirten Özalp, "Bu işlem yapıldığında sayaçlar tamamen zarar görecektir. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçların kalın yün kumaş, kauçuk, sünger ya da telis parçaları ile sıkıca sarılarak muhafaza altına alınması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Özalp, yardım için belediyenin 24 saat hizmet sunduğunu da kaydetti.