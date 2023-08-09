Taşköprü'de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullananlara yönelik yapılan uygulamalarda 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 107 fişek, metamfetamin ve sentetik ecza hapları ele geçirildi. Ayrıca, ilçe merkezindeki iki hırsızlık olayının failleri de gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullananlara yönelik uygulamalarda 17 şüpheli yakalandı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanan zanlılara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 8 ruhsatsız tabanca, 107 fişek ile bir miktar metamfetamin ve çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan yapılan çalışma sırasında, ilçe merkezindeki iki hırsızlığın failleri de gözaltına alındı.