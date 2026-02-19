Haberler

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, ilk iftarını vatandaşlarla açtı

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, ilk iftarını vatandaşlarla açtı
Güncelleme:
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, hayırseverlerin destekleriyle düzenlenen iftar programında ilçe sakinleriyle birlikte orucunu açtı. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Taşköprü Belediyesi öncülüğünde, hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan iftar programında, ramazanın manevi atmosferinde aynı sofrada buluşan ilçe sakinleri, ezanın okunmasıyla dualar eşliğinde iftar yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, sofraların bereketinin birlik ve beraberlikten geldiğini ifade etti.

Arslan, katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
