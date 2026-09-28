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Taşköprü'de emniyet ekipleri, okul giriş çıkışlarında güvenlik önlemi alıyor

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Taşköprü'de emniyet ekipleri, okul giriş çıkışlarında güvenlik önlemi alıyor
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, öğrencilerin güvenliği için okul ve çevrelerinde polis ekiplerinin devriye ve denetimleri sürüyor. Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okulların çevresinde devriye yapıyor ve giriş çıkış saatlerinde güvenlik önlemi alıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve çevrelerinde polis ekiplerinin devriye ve denetimleri sürüyor.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okulların çevresinde devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Ekipler öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde de güvenlik önlemleri alıyor.

Kaynak: AA
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