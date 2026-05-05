Haberler

Yapay zeka ile hazırlanan "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi" filmi üniversite öğrencileriyle buluştu

Yapay zeka ile hazırlanan '7 Kemerli Bir Zaman Geçidi' filmi üniversite öğrencileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlanan '7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü' adlı film, üniversite öğrencileri ile Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen özel gösterimde buluştu. Film, yapay zeka ile desteklenmiş olması nedeniyle ilgi çekti.

Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlanan "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü" adlı film, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen özel gösterimde, yapay zeka destekli olarak hazırlanan kısa film öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan programda yaptığı konuşmada, ilçeyi hak ettiği yere taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Yapılmayanı yapmaya, 'olmaz' denileni oldurmaya gayret gösterdik. Bu bilinçle alanında uzman hemşerilerimizle istişare ederek Türkiye'de bir ilk, dünyada ise çok az örneği bulunan, tamamı yapay zeka destekli 14 dakikalık bir tanıtım filmini hayata geçirdik." dedi.

Gösterimin ardından filmin senaristi Murat Karasalihoğlu, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu Başkanı Hicabi Kurt ise gösterimi yapılan filmin hem bilgilendirici hem de yapay zeka ile üretilmiş olması açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

Programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Süper Lig ekibinden Amedspor'u kızdıran hareket

Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı

1 yıllık emek boşa gitti
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi