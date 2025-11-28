Taşköprü Belediye Başkanı'ndan Sarımsak ve Pompeiopolis Tanıtımı

Taşköprü ilçesinin dünyaca bilinen değerlerinden "Taşköprü Sarımsağı" ile "Pompeiopolis Antik Kenti", İl Genel Meclisi toplantısında anlatıldı.

Toplantıya misafir olarak katılan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin tarihsel mirası, üretim gücü ve kültürel potansiyeline dikkati çekerek, ilçenin tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini vurguladı.

Ayrıca, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali için de meclis üyelerine davette bulunan Arslan, "Sarımsağı ve Pompeiopolis Antik Kenti ile bilinen ilçemiz, yalnızca üretimiyle değil, tarihiyle, kültürüyle ve misafirperverliğiyle ülkemizin özel şehirlerinden biridir." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, misafirperverliklerinden dolayı İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü ve tüm meclis üyelerine de teşekkürlerini iletti.