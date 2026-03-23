Taşınması planlanan Kırkpınar Er Meydanı için kamulaştırma süreci sürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının taşınmasının planlandığı alandaki kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, er meydanının Edirne Sarayı İhya Projesi kapsamında Saraçhane'deki futbol sahalarının yakınına, daha önce fuar organizasyonlarının yapıldığı alana taşınacağını söyledi.

Projeye ilişkin hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Sezer, "Orayla ilgili kamulaştırma süreçleri devam ediyor. Bunu Milli Saraylar Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Edirne Belediyemizle görüşerek çok taraflı, çok yönlü şekilde ele alıyoruz. İlimize uygun, 12 ay etkinliklerin yapılabildiği, yağlı güreş ve salon sporlarına yönelik organizasyonların düzenleneceği, içinde müzenin de yer alacağı bir proje düşünüyoruz." dedi.

"Er meydanı Sarayiçi'nden uzaklaşmıyor"

Yeni projeyle er meydanının Sarayiçi'nden uzaklaşmayacağını dile getiren Sezer, alanın tarihi ve manevi dokusuna uygun bir bütünlük oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Er meydanının bulunduğu bölgede Milli Saraylar Başkanlığınca çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Balkan Savaşları'nda esir alınan askerlerimizin tutulduğu ve şehitlerimizin bulunduğu alanlar tespit edildi. Bu tarafta da benzer çalışmalarla çok sayıda şehidimizin olabileceği değerlendiriliyor."

Dolayısıyla burayı, ruhuna uygun şekilde, şehitlikle beraber bir bütünlük oluşturacak biçimde tamamlamayı düşünüyoruz. İnşallah Edirne'miz ve ülkemiz açısından hayırlı olacak."

Sezer, Edirnespor için de destek çağrısında bulundu.

Kentteki kurumların Edirnespor'a sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Sezer, "Şehri temsil eden bir takım. Sorunlar olabilir, bunları konuşup çözmekte fayda var." ifadelerini kullandı.