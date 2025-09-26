Haberler

Taş Ocağında İş Kazası: Aziz Arslan Hayatını Kaybetti

Taş Ocağında İş Kazası: Aziz Arslan Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mardin'in Savur ilçesindeki bir taş ocağında yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR arasında sıkışan 48 yaşındaki işçi Aziz Arslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MARDİN'in Savur ilçesinde bir taş ocağındaki yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR'ın arasında sıkışarak ölen işçi Aziz Arslan (48), defnedildi.

Olay, 24 Eylül'de Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. Aziz Arslan, yükleme yapıldığı sırada, iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR'ın kapağı arasında sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aziz Arslan'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Midyat İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, bazı kişilerin ifadeleri için jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

