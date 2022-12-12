Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti, serbest kaldı

KARAMAN'da tartıştığı mesai arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaralayan ve kendisi de ellerinden yaralanan Salih A., serbest kaldı.

KARAMAN'da tartıştığı mesai arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaralayan ve kendisi de ellerinden yaralanan Salih A., serbest kaldı. Kulağı dikilen Hakkı A., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Makine fabrikasında çalışan Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaralayan Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

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