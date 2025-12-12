Adana'da tartıştığı kişiyi tahrayla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tartıştığı kişiyi tahrayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hacılı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta E.H'yi (69) ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan M.H. (39) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü arazide bulunan E.H. ile yanına gelen M.H. arasında su borusunun kullanılması konusunda tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H'nin silahtan sayılan tahra ile E.H'yi yaşamını tehlikeye sokacak şekilde ağır yaraladığı anlatılan iddianamede, öldürme kastıyla hareket eden sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.