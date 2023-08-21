TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, 'AĞABEY, SEN BANA YANLIŞ YAPTIN' DİYEREK VURUP, KAÇTI

BURSA'da kıraathanede çıkan tartışmada tabancayla vurulan Turan Özdemir (57), yaralandı. Ağabey, sen bana yanlış yaptın deyip, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Kıraathanede oturan Turan Özdemir ile yanına gelen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabanca ile 3 el ateş etti. Kurşunlardan birinin sağ bacağına isabet ettiği Özdemir yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganın, Ağabey, sen bana yanlış yaptın dedikten sonra Özdemir'e ateş ettiği belirtildi. (DHA)