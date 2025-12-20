Tartıştığı karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Mehmet Aluç (39), tartıştığı eşi Emine Aluç'u (45) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Aluç, iddiaya göre eşi Emine Aluç ile sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırsında Mehmet Aluç, cebinden çıkardığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Emine Aluç, ambulans ile kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emine Aluç'un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Olayın ardından şüpheli Mehmet Aluç'u gözaltına alan polis, cinayetle ilgili soruşturmaya devam ediyor.