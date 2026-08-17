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Otelde cinayet: Şüpheli tutuklandı

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIOlayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Nurettin Can Şahin, emniyette ifade vermedi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Nurettin Can Şahin, emniyette ifade vermedi. Talas emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Can Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden Selin Gökhan'ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yapılan ilk soruşturma sonucunda ikilinin otelde buluştuğu, sonrasında aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle şüpheli Nurettin Can Şahin'in, Selin Gökhan'ı bıçakladıktan sonra pencereden aşağıya attığı belirlendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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