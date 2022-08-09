Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu İZMİR'in Tire ilçesinde Ergün K., (49) tartıştığı eşi Dilek K.'yi (40) av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladı. İZMİR'in Tire ilçesinde Ergün K., (49) tartıştığı eşi Dilek K.'yi (40) av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaraladı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Tire ilçesinin kırsal Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek K. ile eşi Ergün K. arasında evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergün K. evdeki av tüfeğini alıp, eşini başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Dilek K., Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Dilek K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından Ergün K., jandarmaya teslim oldu. Çiftin sık sık tartışma yaşandı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tartıştığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.