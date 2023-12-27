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Çorum'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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TUTUKLANDIÇorum'da evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı bıçaklayarak öldüren Muhammet Kiraz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Çorum'da evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı bıçaklayarak öldüren Muhammet Kiraz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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