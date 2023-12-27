Çorum'da Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Abone Ol
Güncelleme:
TUTUKLANDIÇorum'da evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı bıçaklayarak öldüren Muhammet Kiraz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Çorum'da evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı bıçaklayarak öldüren Muhammet Kiraz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel