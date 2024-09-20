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Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı

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Bursa'da "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" çıkışında bulunduğu iddiasıyla tartışma yaratan bir imam hatip ortaokulunun müdürü bu kez de tekmeyle kadın müdür yardımcısının kapısını kırdı. Müdür yardımcısı tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde müdürün kapıyı kırarak yanındaki erkeklerle birlikte içerideki eşyaları dışarıya çıkardığı anlar yer aldı.

Bursa'da bir imam hatip ortaokulu müdürünün, öğrenci velileriyle yapılan toplantıda "Herkesin başını kapatması gerek" şeklinde baskıcı bir ifade kullandığı iddia edilmişti. Ayrıca müdürün "Bizler İslam'ın değerlerini savunuyoruz, bu yüzden şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleri de veliler tarafından kaydedilmişti.

BU KEZ KADIN MÜDÜRÜN KAPISINI KIRDI

Okulda başı açık kız öğrenci istemediğini söyleyerek gündeme gelen İmam Hatip Müdürü, bu sefer kadın müdür yardımcısının kapısını kırdı.

"GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR"

Görüntüler kapısı kırılan kadın müdür yardımcısı tarafından kaydedildi. Öğretmen, müdürün görevini kötüye kullandığını belirtti. Eğitim Sen Başkanı Derviş Erdem, meslektaşına yapılan bu çirkin saldırıyı kınadığını ifade etti.

Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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