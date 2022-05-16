Polis aracını kullanan şahıs Suriyeli mi? Sığınmacılarla ilgili tartışmaları alevlendirecek video - Haberler

Son haftalarda gündemden düşmeyen sığınmacı konusu, sosyal medyada paylaşılan videolarla başka bir boyuta taşındı. Suriyeli ve Afgan sığınmacılar konusu siyasetin de ana gündeminde yer aldı.

POLİS ARACINI SÜRDÜ

Son olarak TikTok'ta 110 binden fazla takipçisi olan bir hesaptan paylaşılan video gündem oldu. Videoda polis arabasını kullanan bir şahsın sokakta ilerlediği görülüyor. Sürücü koltuğunda oturan kişinin Suriyeli sığınmacı olduğu iddia edildi.

PLAKAYI DA KAPATTI

Direksiyon koltuğundaki şahsın polis aracının plakasını kapatması ise dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum alan video için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama beklediklerini ifade etti.

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