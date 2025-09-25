Tartışma Kanlı Bitti: İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iş arkadaşıyla tartışan S.K. (33), Uğur Ş.'yi (41) bıçaklayarak öldürdü. Zanlı adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.K. (33), daha sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçilerinden S.K, dün tartıştığı iş arkadaşı Uğur Ş'yi (41) bıçaklayarak öldürmüştü.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel