Eniştesiyle arasında çıkan kavgada düşüp beyin kanaması geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aile tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Ömer K., eniştesi Yusuf K. ile yaşanan kargaşada merdivene düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ömer K.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ömer K. (28), ablasıyla tartıştığı gerekçesiyle evine konuşmak için gittiği eniştesi Yusuf K. (21) ile aralarında çıkan yumruklu kavgada, düşüp kafasını merdivene çarptı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ömer K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay dün saat 11.30 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiindeki bir evde meydana geldi. Ömer K., iddiaya göre ablasıyla tartışan eniştesi Yusuf K. ile konuşmak için evine gitti. Tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada Ömer K., dengesini kaybedip düşerek, kafasını merdivene çarptı. Ağır yaralanan Ömer K.'nin, özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Durumu ağır olan Ömer K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, eniştesi Yusuf K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

