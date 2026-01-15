Haberler

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özen, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Prof. Dr. Ali Özen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 yılının en dikkat çeken olaylarına ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Özen, farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek oy kullandı.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özen, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını seçen Özen, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy verdi.

Prof. Dr. Ali Özen, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
