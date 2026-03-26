Tarsus Üniversitesi'nde "Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü tarafından Tarsus Üniversitesi'nde "Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, aralarında akademisyenler ve öğrencilerin de olduğu yaklaşık 600 kişi katıldı.

Eğitimde, dijital mecralarda hızla yayılan yanlış bilgilerin tespiti, doğru bilgiye ulaşma yöntemleri ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

Programda sunum yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Yasemin Yıldırım, dezenformasyonun oluşum süreçleri ve toplumsal etkileri hakkında bilgi paylaştı, dijital ortamlarda doğru bilgiye erişim yollarını anlattı.

Eğitimle katılımcıların dijital platformlarda karşılaştıkları yanıltıcı içeriklere karşı farkındalık kazanması ve bilinçli medya kullanıcıları haline gelmeleri amaçlanıyor.