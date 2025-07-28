Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mustafa A. (21) idaresindeki 01 DF 861 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun batı gişelerindeki bağlantı yolunda refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Mustafa A. ve yanındaki M.A (15), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınanlardan Mustafa A, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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