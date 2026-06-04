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Mersin'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları henüz belirlenemeyen H.B. idaresindeki hafif ticari araç ile Ş.F. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde hafif ticari araçta bulunan M.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
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