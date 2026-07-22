TIR'ın çarptığı hafif ticari araçtaki anne ile oğlu öldü; 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araçtaki Fatma İpek (69) ile oğlu Harun İpek (23) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Abdülbesim Ü. yönetimindeki 33 BAJ 462 plakalı TIR, Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hafif ticari araçtaki Fatma ve oğlu Harun İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hasan İpek'in de arasında bulunduğu 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Abdülbesim Ü., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı