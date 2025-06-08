Tarsus'ta Silahlı Kavga: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Silahlı Kavga: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada, Hasan Polat ve kardeşi Yalçın Polat hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) TARSUS'TA SOKAK ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 KARDEŞ ÖLDÜ, 2 YARALI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Hasan Polat (48) ve kardeşi Yalçın Polat (42) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabancalarla ateş açtığı kavgada Hasan Polat, kardeşi Yalçın Polat, Şehmus D. ve Hüseyin P., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin ve Yalçın Polat kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağrı yaralı Hüseyin P., Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Şehmus D. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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