Tarsus'ta Park Halindeki Araçları Yakan Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto tamir bakım atölyesi önünde park halindeki 5 aracı yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün ihbar üzerine Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine giden ekiplerin, 5 aracın yandığını tespit ettiği belirtildi.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." bilgisi verildi.