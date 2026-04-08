Mersin'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan biri kurtarılamadı.
F.K. (25) idaresindeki 01 SK 034 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atalar yolu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü F.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçtaki yaralılar E.K. (26), T.K. (29) ve F.A. (22) ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan E.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan