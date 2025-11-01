Tarsus'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
R.Ç. idaresindeki 33 AUA 193 plakalı motosiklet, Adana Bulvarı'nda A.Y'nin kullandığı 34 RY 7989 plakalı hafif ticari araca arkadan çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
