Tarsus'ta Memleket Partisi Belediye Başkan adayının aracına silahlı saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Memleket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

Seçim çalışmaları kapsamında Yüksek Mahallesi'ndeki iftar programına giden Bozdoğan'ın aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Araçtaki Bozdoğan, saldırıda yara almadı. Ateş edilmesi nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Bozdoğan'ın şikayeti üzerine jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın adaylığının iptali üzerine oğlu Mehmet Ozan Bozdoğan Memleket Partisi'nden belediye başkan adayı olarak gösterilmişti.