Mersin'de kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde 27 Mayıs'tan beri kayıp olarak aranan zihinsel engelli İlyas Gök'ün cesedi Kadıncık Çayı'nda bulundu. Olayla ilgili arama çalışmaları AFAD koordinasyonunda yürütüldü.
Olukkoyağı Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta, zihinsel engelli İlyas Gök'ten (41) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı.
Çalışma sonucu ekipler Kadıncık Çayı'nda Gök'ün cesedini buldu.
Sudan çıkarılan ceset incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan