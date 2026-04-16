Mersin'de kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavga sırasında bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Kırklarsırtı Mahallesi Veysel Çavuş Caddesi'ndeki Kırklar Pazarı'nda, Yılmaz Kolcu (42) ile D.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında D.Ü. tüfekle Kolcu'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen Kolcu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekipleri D.Ü'yü gözaltına aldı.