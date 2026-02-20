Haberler

Tarsus'ta kapkaç zanlısı çaldığı altın kolyeyle yakalandı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolye kapkaç yöntemiyle çalındı. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi yakaladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyeyi alıp kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen bir kadının boynundaki altın kolye yanınan yaklaşan kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli B.K'yi çaldığı kolyeyle yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemler için polis merkezine götürüldü.??????????????

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
