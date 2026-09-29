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Tarsus'ta kahvehane saldırısında 1 kişi öldü, 4 yaralı; şüpheli tutuklandı

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Tarsus'ta kahvehane saldırısında 1 kişi öldü, 4 yaralı; şüpheli tutuklandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde dün akşam saatlerinde kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi, polis baskınıyla yakalanıp gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu Mehmet Atlı'nın (71) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi Ramazan Yıldırım (70), yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu Mehmet Atlı öldü, M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve O.T. (24) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Ramazan Yıldırım olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, polisin yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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