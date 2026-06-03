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Mersin'de ehliyetsiz tır sürücüsüne 359 bin lira ceza

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, tır geçişine yasak yolda ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 359 bin lira ceza kesildi. Ayrıca takograf kartının başkasına ait olduğu tespit edilen tır, yediemin otoparkına çekildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır geçişine yasak yolda araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 359 bin lira ceza uygulandı.

F.Ç. (40) idaresindeki 38 ADU 156 çekici, 38 PV 716 dorse plakalı tır, Adana Bulvarı'nda seyir halindeyken Tarsus Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince durduruldu.

Ekipler, tır geçişine yasak yolda araç kullanan sürücünün ehliyetinin bulunmadığını belirledi.

Takograf cihazına takılı sürücü kartının başka kişiye ait olduğunu tespit eden ekipler, F.Ç.'ye çeşitli ihlallerden dolayı 359 bin lira ceza verdi.

Bu arada, tırın yediemin otoparkına çekilmesini istemeyen sürücü polis ekipleriyle tartıştı.

Tır, daha sonra yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
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