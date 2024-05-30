Üye Girişi
Haberler

Tarsus'ta domates yüklü kamyonda yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonun kasasında hasar oluştu, domatesler yola savruldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mesut Aydoğan idaresindeki 48 RH 114 plakalı domates yüklü kamyonda Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü kamyonu güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kamyonun kasasında hasar oluştu, domatesler yola savruldu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Mersin Tarsus Yaşam Güncel Haberler

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

 Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler

Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title