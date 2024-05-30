Tarsus'ta domates yüklü kamyonda yangın çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonun kasasında hasar oluştu, domatesler yola savruldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, domates yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mesut Aydoğan idaresindeki 48 RH 114 plakalı domates yüklü kamyonda Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü kamyonu güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle kamyonun kasasında hasar oluştu, domatesler yola savruldu.