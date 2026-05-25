Mersin'de cipin traktöre çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cipin traktöre arkadan çarpması sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti, cip sürücüsü yaralandı.
Ş.C.Ş. idaresindeki plakası öğrenilmeyen cip, Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantı yolunun Esenler-Hacıbozan mevkisinde İ.B'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İ.B'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan Ş.C.Ş'yi hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan